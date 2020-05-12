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В Украине существует дефицит 2 млн предпринимателей.
Такую оценку дал заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич во время круглого стола «5-7-9%: перезагрузка?», организованного онлайн «Финансовым клубом»
«Нам нужно «засеять» еще примерно 2 млн бизнес-юнитов. Стране нужны еще 2 млн предпринимателей. Тогда программа «5-7-9%» будет лететь по стране и финансировать все подряд. А сейчас просто заемщиков нет», – говорит Андрей Стецевич.
Он предлагает различные варианты изменения ситуации. «Нужно расширять возможности для получения кредита. Может быть два пути. Первый – снизить планку и требования к заемщикам. Тогда есть большие шансы увеличить NPL банков. Второй – сделать так, чтобы в обеспечение по этим кредитам мы принимали гарантии Фонда и кредитовали новые бизнесы», – подчеркнул банкир.
Андрей Стецевич рассказал, что существует лишь 400 тыс. не связанных между собой бизнес-юнитов с 2 млн предпринимателей, которые рассчитываются по государственной отчетности. “Есть HoReCa, которую отвергли сейчас и из-за коронавируса, и из-за требований программы к заемщикам. Это еще минус 35-40 тыс. предпринимателей. Вот у нас и осталось 150-200 тыс. потенциальных пользователей программы. Из них потребность в финансировании может быть не у всех – это максимум 50 тыс. кредитов», – сказал банкир.
Он констатировал, что даже при низкой степени автоматизации выдачи кредитов они могут выдавать по тысяче кредитов МСБ в месяц. «Но нет такого количества заемщиков», – сказал он.
«Включение в программы банков топ-5 приведет к увеличению количества привлеченных клиентов, и таким образом больше будет стартапов в портфеле программы», – пояснил заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Семен Пускай.
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