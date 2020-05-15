В МВД спрогнозировали сроки открытия границ Украины

Закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня. Предполагается, что решение украинской власти будет синхронизироваться с европейскими странами.

Об этом в интервью “Сегодня” заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его мнению, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странами.

“У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, которые не имеют права на проживание. Вы не можете, например, сейчас поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство”, – отметил Геращенко.

По его словам, вопрос открытия укранских границ будет синхронизироваться с открытием европейских.

“На сегодня в ЕС, насколько я информирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции”, – сообщил Геращенко.

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