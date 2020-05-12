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СЕТАМ продал имущество АРМА на 181 млн грн

СЕТАМ продал имущество АРМА на 181 млн грн

Государственное предприятие СЕТАМ продало на аукционах 35 лотов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на 181 млн грн. Один из лотов был продан на 831% больше стартовой цены.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Государственное предприятие “СЕТАМ” на электронной площадке OpenMarket продало 35 лотов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на общую сумму 181 846 043 грн. Благодаря конкурентным онлайн-аукционам было дополнительно заработано почти 7,2 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок в Киеве на улице Кондукторской – это лот с наибольшим приростом цены, который в результате конкуренции между 5-ю участниками был продан за 2 300 000 грн. Цена продажи на 831% больше стартовой.

По материалам УНН
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