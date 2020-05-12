СЕТАМ продал имущество АРМА на 181 млн грн

Государственное предприятие СЕТАМ продало на аукционах 35 лотов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на 181 млн грн. Один из лотов был продан на 831% больше стартовой цены.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Государственное предприятие “СЕТАМ” на электронной площадке OpenMarket продало 35 лотов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на общую сумму 181 846 043 грн. Благодаря конкурентным онлайн-аукционам было дополнительно заработано почти 7,2 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок в Киеве на улице Кондукторской – это лот с наибольшим приростом цены, который в результате конкуренции между 5-ю участниками был продан за 2 300 000 грн. Цена продажи на 831% больше стартовой.