Мост Кличко снова треснул (фото)

В четверг, 14 мая, в Киеве одно из стекол велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы вновь треснуло.

Об этом пишет сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Стеклянные панели, через которые было видно дорогу внизу моста, снова потрескались.

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Территорию вокруг треснутого стекла оградили специальными лентами и предупреждающей надписью.

Фото «Киев Оперативный»

Справка Finance.ua: