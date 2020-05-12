Мост Кличко снова треснул (фото)

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В четверг, 14 мая, в Киеве одно из стекол велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы вновь треснуло.Об этом пишет сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.
Стеклянные панели, через которые было видно дорогу внизу моста, снова потрескались.
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Территорию вокруг треснутого стекла оградили специальными лентами и предупреждающей надписью.
Фото «Киев Оперативный»
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