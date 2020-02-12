"Стеклянный" мост в Киеве: Кличко назвал окончательную стоимость строительства

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Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличка.
“Мост обошелся в 278,5 миллиона гривен. Плюс проектные и другие дополнительные работы. Итого на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков “Крещатый” и “Владимирская горка”, фонтаном) город потратил 306 миллионов гривен, хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов”, – написал Кличко.
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При этом мэр отметил, что ему приятно, когда переправу называют “мостом Кличко”.
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