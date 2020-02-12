0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 313 0

"Стеклянный" мост в Киеве: Кличко назвал окончательную стоимость строительства

"Стеклянный" мост в Киеве: Кличко назвал окончательную стоимость строительства

Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличка.

“Мост обошелся в 278,5 миллиона гривен. Плюс проектные и другие дополнительные работы. Итого на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков “Крещатый” и “Владимирская горка”, фонтаном) город потратил 306 миллионов гривен, хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов”, – написал Кличко.

Читайте также: Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастет

При этом мэр отметил, что ему приятно, когда переправу называют “мостом Кличко”.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.