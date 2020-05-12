Кличко прокомментировал приход IKEA в Украину

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что приход шведской компании IKEA на украинский рынок особо ценен в ситуации, которую сейчас преодолевает мир в связи с пандемией COVID-19.

Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

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«IKEA официально начала свою работу в Киеве – сначала с онлайн-магазина. Приход такого инвестора особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией. И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что одной из своих важных задач на посту мэра европейской столицы считает привлечение иностранных инвесторов в Киев.

«Именно к таким относится шведская корпорация IKEA. И я рад, что наше сотрудничество в течение нескольких лет и подготовка к приходу IKEA в Украину свершилась», – подчеркнул Кличко.

Мэр пообещал и далее работать над тем, чтобы Киев становился интересным для инвесторов и комфортным для потребителей качественных товаров и услуг.