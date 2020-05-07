Парламент поддержал законопроект о банкротстве (инфографика)

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ВР приняла в первом чтении законопроект №3322 “О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
Документ поддержали 238 народных депутатов.
Что предлагается. На период действия карантина ввести механизм, который позволит уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.
Законодательный акт устанавливает:
Важные аспекты. Приостановление начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника.
Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются.
Просроченные обязательства, предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов должника, подлежат рассрочке на срок выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника.
Ранее Finance.ua сообщал о самых распространенных мифах о процедурах банкротства.
Открыть производство по неплатежеспособности физического лица можно только при нескольких условиях:
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