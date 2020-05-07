Кличко назвал фиксированную сумму паевого участия для летних и сезонных площадок (видео)

Чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии киевская власть подготовила проект решения, по которому предлагает установить символическую фиксированную сумму паевого участия.

Размер платы – символическая 1 гривна для летних и сезонных площадок.

Об этом сказал мэр Киева во время онлайн-пресс-конференции 13 мая.

Сроки такой платы. Для летних площадок – до конца октября 2020 года. Для сезонных – до конца декабря 2020 года.

Документы и разрешения. Летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры будет выдавать новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, за 2 рабочих дня. Так же быстро смогут получить разрешения и новые площадки.

Скидка. Киев предоставил 50 % скидку для малого и среднего бизнеса на оплату за аренду коммунального имущества. А в случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты аренды на период карантина.

Потери из-за карантина. При этом, по словам мэра, сама столица из-за карантина потеряла уже 1,5 млрд гривен, потому что практически не получает налогов и сборов, которые поступали от малого и среднего бизнеса.

Справка Finance.ua:

С 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

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