Кличко назвал фиксированную сумму паевого участия для летних и сезонных площадок (видео)

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Чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии киевская власть подготовила проект решения, по которому предлагает установить символическую фиксированную сумму паевого участия.
Размер платы – символическая 1 гривна для летних и сезонных площадок.
Об этом сказал мэр Киева во время онлайн-пресс-конференции 13 мая.
Сроки такой платы. Для летних площадок – до конца октября 2020 года. Для сезонных – до конца декабря 2020 года.
Документы и разрешения. Летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры будет выдавать новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, за 2 рабочих дня. Так же быстро смогут получить разрешения и новые площадки.
Скидка. Киев предоставил 50 % скидку для малого и среднего бизнеса на оплату за аренду коммунального имущества. А в случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты аренды на период карантина.
Потери из-за карантина. При этом, по словам мэра, сама столица из-за карантина потеряла уже 1,5 млрд гривен, потому что практически не получает налогов и сборов, которые поступали от малого и среднего бизнеса.
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