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Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт

Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

“Это, конечно, один из самых важных вопросов (переговоры с МВФ – ред.). Мы находимся на последнем этапе предоставления кредита в размере 5 миллиардов долларов от МВФ сроком на 18 месяцев. Это особенно важно, потому что это создает доверие к Украине”, – сказал премьер.

По его словам, Украина уже выполнила одно важное условие для предоставления кредита фонда и скоро может выполнить и второе.

“Закон о земле был принят, а Закон о банковской деятельности находится в парламенте для окончательной консультации… Я ожидаю, что решение будет принято в ближайшее время. Теперь очередь за парламентом. Это условие для кредита МВФ”, – подчеркнул он.

На вопрос интервьюера о том, ожидает ли Шмыгаль, что “Украина обанкротится”, он ответил “Нет”.

“Мы надеемся на кредит МВФ и связанное с ним доверие к нашей стране. Мы ведем очень конструктивный диалог с МВФ. Я не вижу абсолютно никаких причин для неплатежеспособности”, – подчеркнул он.

По материалам УНН
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