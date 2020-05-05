Сервисные центры начнут регистрировать б/у авто во время карантина

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С 12 мая сервисные центры МВД, кроме регистрации новых авто, будут также регистрировать / перерегистрировать подержанные автомобили с возможностью посещения отделений гражданами. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Для снижения риска инфицирования в сервисных центрах МВД будет организовано проведение термометрии всем посетителям, возможность обработки рук антисептическими средствами, а в помещениях постоянно будут проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и регулярно их проветривать.
Использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием нахождения в помещениях сервисных центров МВД.
“Для соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий и рекомендаций сервисные центры оснащены защитными прозрачными перегородками и обозначениями социальной дистанции. Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м. и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра”, – сообщили в СЦ МВД.
Услуги будут предоставляться по предварительной записи в электронную очередь через функционал, который будет размещен на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД.
В случае отсутствия в СЦ электронной очереди запись для получения услуг будет проводиться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.
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