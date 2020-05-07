Между Габоном и Эквадором: Украина в рейтинге долговой и финансовой устойчивости

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости, заняв 53 место из 66 стран.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK, проанализировав результаты опубликованного исследования The Economist о задолженности развивающихся стран.
The Economist рейтинговал 66 стран, используя 4 индикатора финансовой устойчивости:
Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии.
«Этот перечень дополняет Аргентина, которая пропустила платеж $500 миллионов по внешним облигациям. Если ей не удастся договориться с кредиторами об обмене ценных бумаг на менее привлекательные для инвесторов до 22 мая, это будет девятый дефолт страны в ее истории; Ливан, который объявил дефолт на $1,2 миллиарда в марте, и Венесуэла, которая задолжала «баррели» денег (и сырой нефти) владельцам облигаций, банкирам и благотворителям из Китая и России», — пишет Данилишин.
Отмечают, что стоимость обслуживания долга в Украине вдвое выше даже чем в США (3,6% против 1,8% от ВВП). Отсюда основной риск: рост долга более высокими темпами, чем экономика, грозит «взрывной» траекторией государственного долга, даже без дополнительных заимствований.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Карантинные" соцвыплаты компенсируют низкие доходы населенияВчера, 10:04 - 5563 12
В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавирусаВчера, 16:10 - 2079 9
После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройстваВчера, 11:03 - 3380 7
Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)2 ч. назад - 658 5
Дистанционное заключение договора с банком: На что надо обратить вниманиеВчера, 08:47 - 4095 4
Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участокВчера, 14:34 - 6462
Стало известно, сколько украинцев осталось в ПольшеВчера, 17:10 - 5737
Сокращение штата: у кого есть преимущественное право остаться на работеВчера, 12:29 - 4135
После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройстваВчера, 11:03 - 3380 7
В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавирусаВчера, 16:10 - 2079 9
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1988 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1153 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3893 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2722 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 2060 3