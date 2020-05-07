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Между Габоном и Эквадором: Украина в рейтинге долговой и финансовой устойчивости

Между Габоном и Эквадором: Украина в рейтинге долговой и финансовой устойчивости

Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости, заняв 53 место из 66 стран.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK, проанализировав результаты опубликованного исследования The Economist о задолженности развивающихся стран.

The Economist рейтинговал 66 стран, используя 4 индикатора финансовой устойчивости:

  • показатели государственного долга;
  • показатели внешнего долга (государственного и частного);
  • его стоимость (где возможно, как доходность по государственным облигациям в долларах США);
  • плановые внешние платежи текущего года по сравнению с объемом международных резервов.

Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии.

«Этот перечень дополняет Аргентина, которая пропустила платеж $500 миллионов по внешним облигациям. Если ей не удастся договориться с кредиторами об обмене ценных бумаг на менее привлекательные для инвесторов до 22 мая, это будет девятый дефолт страны в ее истории; Ливан, который объявил дефолт на $1,2 миллиарда в марте, и Венесуэла, которая задолжала «баррели» денег (и сырой нефти) владельцам облигаций, банкирам и благотворителям из Китая и России», — пишет Данилишин.

Отмечают, что стоимость обслуживания долга в Украине вдвое выше даже чем в США (3,6% против 1,8% от ВВП). Отсюда основной риск: рост долга более высокими темпами, чем экономика, грозит «взрывной» траекторией государственного долга, даже без дополнительных заимствований.

По материалам Finance.UA
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