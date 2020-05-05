Уровень токсичных кредитов вырос из-за коронакризиса

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В марте, в первый месяц карантина в Украине, доля неработающих кредитов выросла на 0,17 п.п. – до 48,92%.
Больше всего доля NPL, по данным НБУ, выросла в государственных банках – на 0,95 п.п., до 64,7%.
В ПриватБанке – на 0,41 п.п. (до 78,66%), а в других государственных банках – на 1,79% (до 51,73%).
В банках иностранных банковских групп доля токсичных кредитов выросла на 0,1 п.п. – до 33,27%.
А в банках с частным капиталом – уменьшилась на 0,03 п.п. – до 18,59%.
С начала года доля NPL в банковской системе увеличилась на 0,56% п.п.
В абсолютном измерении речь идет о росте на 44,64 млрд грн за I квартал – до 575,42 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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