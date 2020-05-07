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Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)

Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)

Четверть граждан скорее готовы потерпеть временные материальные трудности, если в результате реформы в стране пройдут успешно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, представленные во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможны ли позитивные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.

К временным трудностям при исследовании отнесли, в частности, повышение тарифов, цен на продукты и продовольственные товары и тому подобное.

Однако большая часть респондентов совсем не готова терпеть финансовые проблемы ради благ реформ.

По материалам Finance.UA
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