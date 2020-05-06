Как карантин повлияет на выплаты и расчет пенсий

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Карантин, введенный в Украине и в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, существенно “ударил” по экономике. Пенсионные выплаты не стали исключением, поэтому эксперты прогнозируют, что граждан Украины могут или вообще оставить без выплат, или существенно их сократить.
В частности, по данным украинских СМИ, граждане, которые на время карантина временно остались без работы или потеряли часть своей зарплаты, в будущем могут получить меньшую пенсию.
Как известно, в формуле расчета пенсий учитывается стаж и размер зарплаты. Если же на время карантина потерять работу на несколько месяцев или получать более низкую зарплату, в будущем это отразится и на размере получаемой пенсии.
Кроме того, в текущем году стаж для выхода на пенсию составляет 27 лет, и ежегодно он будет расти еще на год – до тех пор, пока не составит 35 лет. Украинцы, которые не смогут “набрать” необходимый стаж, должны будут работать до 63 или даже 65 лет. Таким образом, для части наших граждан даже незначительная пауза в стаже может привести к тому, что на заслуженный отдых можно будет выйти позже.
На фоне этого в Минсоцполитики советуют украинцам добровольно подписать соглашение с Пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать единый социальный взнос. В таком случае время, пока гражданин не имеет работы, будет также засчитываться в стаж. Минимальный месячный взнос составляет 1039 грн.
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