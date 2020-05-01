Чехия открывает границы для заробитчан

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Пока правительство Украины пытается защитить интересы украинских работников в Европе, власти Чехии разрешили с 11 мая въезд в республику сезонным рабочим из стран, которые не входят в Евросоюз. Об этом сообщает Чешское радио.
Что требуют. Сезонные рабочие при въезде в Чехию будут обязаны предъявлять полицейским, осуществляющим в период действующего в республике режима чрезвычайной ситуации охрану национальных границ, справки о негативных результатах анализов на коронавирус.
Сельское хозяйство страны испытывает острую нехватку рабочих рук. Речь идет как минимум о трех тысячах работников, которым не требуется специальная квалификация.
Въезд иностранцам в Чехию, кроме имеющих в стране постоянное или временное место жительства, был временно закрыт с середины марта. Правительство разрешило гражданам зарубежных государств, у которых во время действия режима чрезвычайной ситуации закончился срок действия визы, находиться в республике без его продления до 17 июля.
С 11 мая чешские власти также разрешили возобновить международное железнодорожное и автобусное сообщение. Ожидается, что в первую очередь оно будет восстановлено с городами Австрии и Германии, а затем и с населенными пунктами других стран Европы.
Правительство рассматривает планы открытия международных аэропортов в Чехии. В ограниченном режиме пока действует лишь воздушная гавань Праги. В столицу осуществляются регулярные рейсы из Минска, Амстердама и Софии.
С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7799 случаев заражения коронавирусом. Умер 251 человек, вылечились 3786. В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации.
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