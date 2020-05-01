Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации

Юлия Тимошенко подтвердила миллионные изменения в собственной декларации. Политик отметила получение денежной помощи из США.

Об этом Тимошенко написала на своей официальной странице в Facebook.

“Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Мне удалось добиться справедливости в этом деле. Это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной“ – отметила Тимошенко. По словам политика, других подробностей “не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям“.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала почти 150 млн гривен.