0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

Тимошенко улучшила материальное положение на 150 миллионов гривень — декларация

Тимошенко улучшила материальное положение на 150 миллионов гривень — декларация

Лидер ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала почти 150 млн гривен.

Об этом сообщает сайт НАПК, Telegram-канал нардепа предыдущего созыва и журналиста “Украинской правды” Сергея Лещенко.

“Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана “компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования”.

Бывший нардеп добавил, что ему не удалось найти публичной информации о том, кто компенсировал деньги Тимошенко.

Лещенко также сообщил, что в 2019 году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.

18 июля 2019 года Власенко указал получения “иностранного дохода” в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получения доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 млн.

Сейчас 150 млн грн – это более 5,5 млн долларов.

В 2019 году Юлия Тимошенко задекларировала 184 тысячи гривен заработной платы. В нардепа нет автомобиля и собственной недвижимости.

В 2018 году Юлия Тимошенко задекларировала 899 тисяч 800 гривен дохода (на 37% больше, чем в 2017 году), а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 миллиона (на 47% больше, чем в 2017) гривен дохода.

Согласно декларации за 2018 год, лидер “Батькивщины” арендовала у двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также у Шараповой в Козине она арендует два земельных участка общей площадью 3362 м кв.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.