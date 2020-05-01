НБУ обеспечил половину доходов госбюджета за апрель

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В апреле 2020 года в общий фонд государственный бюджет поступило 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Национального банка, который перечислил в государственный бюджет часть своей прибыли за прошлый год.
Об этом сообщает пресс-служба Міністерства финансов.
Как отметили в пресс-службе, в целом месячная роспись доходов по общему фонду государственного бюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.
По данным пресс-службы, в апреле налог на доходы физических лиц и военный сбор составили – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд грн. Кроме того 19,6 млрд грн поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей. Одновременно возмещение НДС составило 12 млрд грн.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщили в Минфине.
Напомним, Национальный банк Украины 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Ранее НБУ перечислял в госбюджет прибыль несколькими траншами.
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