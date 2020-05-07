Несмотря на пандемию, Samsung потратила более $4 млрд на инновации

Samsung Electronics Co., крупнейший в мире производитель микросхем памяти, заявил, что потратил 5,36 трлн вон ($4,36 млрд) на исследования и разработки в первом квартале 2020 года.

Инвестиции превзошли предыдущий рекорд в 5,32 трлн вон в четвертом квартале 2018 года.

Показатель первого квартала этого года составляет 9,7% от общего объема продаж южнокорейского технологического гиганта в период с января по март по сравнению с 9,6% годом ранее.

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В марте Samsung Electronics заявила, что будет осуществлять инвестиции, как и планировалось, несмотря на пандемию коронавируса.

Сейчас компания имеет более 180 000 патентов по всему миру, в том числе 5075 патентов в Южной Корее и 8729 патентов в США.

Напомним: из-за пандемии коронавируса COVID-19 смартфонная отрасль переживает самый большой спад за последние 5 лет. По данным аналитиков, объем производства смартфонов в мире за первый квартал э.г. сократился на 10% и составил около 280 млн устройств.