Нацбанк рассказал, когда повысит учетную ставку

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Национальный банк Украины повысит учетную ставку, если инфляция превысит 6%.
Об этом сказано в инфляционном отчете регулятора.
Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. В Украине изменение учетной ставки Нацбанка больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев, отмечают в отчете специалисты НБУ.
“Проведение монетарной политики направлено на приближение темпов инфляции к среднесрочной инфляционной цели 5%. НБУ стремится, чтобы фактическая инфляция не отличалась от этой цели более чем на один процентный пункт в обе стороны”, – говорится в обзоре Нацбанка.
В то же время НБУ ориентируется на прогноз инфляции и проводит активную политику с учетом не столько текущих значений инфляции, сколько ее наиболее вероятной динамики в будущем.
“Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается”, – отмечается в отчете НБУ.
Члены правления Нацбанка решения по учетной ставке пересматривают восемь раз в год в соответствии с опубликованным заранее графиком. На заседаниях в январе, апреле, июле и октябре решения принимаются на основе нового макроэкономического прогноза, напомнили в НБУ.
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