Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат

Социальные выплаты, назначаемые гражданам во время карантина, приведут к росту доходов населения в среднем на 8%.

Такие расчеты приведены в Инфляционном отчете регулятора.

О каких выплатах идет речь:

выплата 1000 гривен пенсионерам, получающим менее 5 тысяч гривен в месяц;

увеличение пенсий пенсионерам старше 80 лет;

индексация пенсий;

увеличение выплат безработным.

«Вместе стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал располагаемых доходов населения в 2019 году. Следовательно, социальная поддержка станет определенным компенсатором утраченных доходов во II квартале”, – отмечают в НБУ.

Вместе с тем, Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер заработных плат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях — снижаться.

Справка Finance.ua:

1 апреля Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Повышение пенсий в мае на 11% коснется не всех украинских пенсионеров. В среднем они должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная надбавка составит 100 гривен.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

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