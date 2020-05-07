Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат

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Социальные выплаты, назначаемые гражданам во время карантина, приведут к росту доходов населения в среднем на 8%.
Такие расчеты приведены в Инфляционном отчете регулятора.
О каких выплатах идет речь:
«Вместе стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал располагаемых доходов населения в 2019 году. Следовательно, социальная поддержка станет определенным компенсатором утраченных доходов во II квартале”, – отмечают в НБУ.
Вместе с тем, Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер заработных плат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях — снижаться.
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