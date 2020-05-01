Рынок труда в Украине: итоги второго месяца карантина

Во втором месяце карантина на рынке труда уменьшилась активность как работодателей, так и соискателей.

Такую тенденцию отследили специалисты сайта по поиску работы Jooble.

Кого искали работодатели. По результатам исследования, общее количество вакансий, обнародованное в апреле, сократилось на 22% по сравнению с мартом.

Активно публиковали вакансии компании из таких сфер:

транспорт и логистика: компании активно искали водителей категории Е, логистов и водителей такси;

ИТ: предлагали работу на позиции Junior Flutter (JavaScript) developer, DevOps Engineer, Android/iOS Flutter Dart Developer, Java Developer, Middle .NET Developer;

производство: искали упаковщиков, водителей погрузчиков, токарей, сборщиков и швей;

оптовая и розничная торговля: публиковали вакансии для работы менеджером по продажам, бухгалтером, продавцом-консультантом, охранником и кассиром.

Если говорить об активности соискателей, то в апреле она снизилась на 3% по сравнению с мартом.

Больше всего отзывов от кандидатов получили вакансии:

водитель;

курьер;

продавец;

уборщица;

охранник.

Следует также отметить и снижение заинтересованности в поиске удаленной работы на 12%. Чаще всего поиск был связан с работой бухгалтером, копирайтером, оператором колл-центра, тестировщиком и переводчиком с иностранных языков. Со своей стороны работодатели для дистанционной работы искали операторов колл-центров и менеджеров по продажам.

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