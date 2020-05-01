Рынок труда в Украине: итоги второго месяца карантина

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Во втором месяце карантина на рынке труда уменьшилась активность как работодателей, так и соискателей.
Такую тенденцию отследили специалисты сайта по поиску работы Jooble.
Кого искали работодатели. По результатам исследования, общее количество вакансий, обнародованное в апреле, сократилось на 22% по сравнению с мартом.
Активно публиковали вакансии компании из таких сфер:
Если говорить об активности соискателей, то в апреле она снизилась на 3% по сравнению с мартом.
Больше всего отзывов от кандидатов получили вакансии:
Следует также отметить и снижение заинтересованности в поиске удаленной работы на 12%. Чаще всего поиск был связан с работой бухгалтером, копирайтером, оператором колл-центра, тестировщиком и переводчиком с иностранных языков. Со своей стороны работодатели для дистанционной работы искали операторов колл-центров и менеджеров по продажам.
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