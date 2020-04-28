Гендиректор Qualcomm прогнозирует существенное падение продаж смартфонов

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Генеральный директор корпорации Qualcomm Стив Молленкопф сделал неутешительный прогноз относительно ситуации на рынке смартфонов. Его компания, занимающаяся производством процессоров для смартфонов, готовится к существенному падению продаж этих устройств.
По его словам, уже в этом квартале продажи смартфонов, работающих на чипсетах Snapdragon, упадут примерно на 30% по сравнению с предыдущими оценками. Причина в пандемии коронавируса и экономическом кризисе, который спровоцирован вирусом и введенным карантином.
Интересно, что предыдущий квартал компания завершила с хорошим результатом. Прибыль на акцию составила 88 центов, а чистая прибыль – 5,2 миллиарда долларов. Этот показатель выше, чем прогнозировали в компании. Аналитики Qualcomm готовились к прибыли на акцию в размере 76 центов, а чистой прибыли – 5,02 миллиарда долларов.
При этом по мнению гендиректора Qualcomm, развертывание технологии 5G может улучшить ситуацию. Речь идет не только о показателях продаж смартфонов, новые сети могут играть ключевую роль в развитии телемедицины и дистанционного обучения.
Молленкопф считает, что в этом году будет продано от 175 до 225 млн 5G-смартфонов, что соответствует предыдущим прогнозам.
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