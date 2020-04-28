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Гендиректор Qualcomm прогнозирует существенное падение продаж смартфонов

Гендиректор Qualcomm прогнозирует существенное падение продаж смартфонов

Генеральный директор корпорации Qualcomm Стив Молленкопф сделал неутешительный прогноз относительно ситуации на рынке смартфонов. Его компания, занимающаяся производством процессоров для смартфонов, готовится к существенному падению продаж этих устройств.

По его словам, уже в этом квартале продажи смартфонов, работающих на чипсетах Snapdragon, упадут примерно на 30% по сравнению с предыдущими оценками. Причина в пандемии коронавируса и экономическом кризисе, который спровоцирован вирусом и введенным карантином.

Интересно, что предыдущий квартал компания завершила с хорошим результатом. Прибыль на акцию составила 88 центов, а чистая прибыль – 5,2 миллиарда долларов. Этот показатель выше, чем прогнозировали в компании. Аналитики Qualcomm готовились к прибыли на акцию в размере 76 центов, а чистой прибыли – 5,02 миллиарда долларов.

При этом по мнению гендиректора Qualcomm, развертывание технологии 5G может улучшить ситуацию. Речь идет не только о показателях продаж смартфонов, новые сети могут играть ключевую роль в развитии телемедицины и дистанционного обучения.

Молленкопф считает, что в этом году будет продано от 175 до 225 млн 5G-смартфонов, что соответствует предыдущим прогнозам.

По материалам Телеканал 24
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