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Опубликован закон о рынке земли

Опубликован закон о рынке земли

Официальное издание Верховной Рады “Голос Украины” опубликовало закон об открытии рынка земли, который депутаты приняли 31 марта, Президент Владимир Зеленский подписал 28 апреля.

Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.

Что меняется:

  • С 1 июля 2021-го до 2024 года участниками рынка могут быть только обычные украинцы.
  • Юридическим лицам, которые созданы гражданами Украины непосредственно, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли лишь с 2024 года.
  • В первые два года на покупку земли будет действовать ограничение – не более 100 га в одни руки (только для физлиц). Ограничение не распространяется на граждан, которые получили землю до вступления в силу этого закона.
  • В первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Справка Finance.ua:

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам Finance.UA
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