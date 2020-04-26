Зеленский подписал закон о рынке земли

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – отметил Владимир Зеленский.
Как отмечается, закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.
Что предусматривает закон:
Нормы, которые будут действовать до 1 января 2024 года:
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