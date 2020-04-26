Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – отметил Владимир Зеленский.

Как отмечается, закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

Что предусматривает закон:

документ вступит в действие с 1 июля 2021 года;

первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;

после этого – следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;

продажа иностранцам – после референдума.

Нормы, которые будут действовать до 1 января 2024 года:

граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земельные участки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзаца;