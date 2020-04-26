Депутат назвал стоимость гектара земли после запуска рынка

После запуска рынка сельскохозяйственной земли 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить 2 тысячи долларов.

Об этом сообщил соавтор закона о рынке земли депутат Николай Сольский в интервью «Экономической правде».

По его словам, из-за введения ряда ограничений в рынке сельскохозяйственных земель, в частности запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами, цена гектара после открытия рынка может быть ниже.

«При такой модели рынка 1 га будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4-5 тысяч долларов, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка», — сообщил Сольский.

Он отметил, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что те люди и компании, которые сейчас арендуют землю, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.

Справка Finance.ua:

28 апреля закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения подписал Президент Владимир Зеленский.