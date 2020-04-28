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Где и на какие направления крупнейшие IT-компании Украины нанимали джуниоров

Где и на какие направления крупнейшие IT-компании Украины нанимали джуниоров

Крупнейшие IT-компании берут новичков преимущественно через собственные курсы и образовательные программы. Между тем остается популярным поиск джуниоров по рекомендациям – 39 компаний упомянули этот канал найма.

Об этом свидетельствует опрос портала dou.ua о потребности в trainee/junior-специалистах в 2019 году. В опросе приняли участие 55 ИТ-компаний. 5 из них не сотрудничали с новичками в 2019-м, а другие за прошлый год наняли более 5370 молодых специалистов.

Где чаще всего находили работу:

  • Львов – 1400 джуниоров в 20 компаниях;
  • Харьков – 1304 джуниора в 15 компаниях;
  • Киев – 1297 джуниоров в 127 компаниях;
  • Днепр 387 джуниоров в 11 компаниях;
  • Одесса – 282 джуниора в 11 компаниях.

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75% джуниоров из опрошенных компаний нашли работу в топ-3 городах – Киеве, Харькове и Львове. Доля наемных начинающих в этих городах почти одинакова. В целом опрошенные компании брали на работу начинающих в 20 украинских городах.

Самые популярные технические направления:

  • QA (1517 джуниоров, +46,3% за 2019 год)
  • Support (663 джуниора, +952,4%);
  • Java (530 джуниоров, -11,8%);
  • Front-end/JavaScript (403 джуниора, +20,3%);
  • .NET (392 джуниора, как и в прошлом году)
  • C, C++, Embedded (261 джуниор, +8,8%).

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
По материалам Finance.UA
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