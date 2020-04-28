Где и на какие направления крупнейшие IT-компании Украины нанимали джуниоров

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Крупнейшие IT-компании берут новичков преимущественно через собственные курсы и образовательные программы. Между тем остается популярным поиск джуниоров по рекомендациям – 39 компаний упомянули этот канал найма.
Об этом свидетельствует опрос портала dou.ua о потребности в trainee/junior-специалистах в 2019 году. В опросе приняли участие 55 ИТ-компаний. 5 из них не сотрудничали с новичками в 2019-м, а другие за прошлый год наняли более 5370 молодых специалистов.
Где чаще всего находили работу:
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75% джуниоров из опрошенных компаний нашли работу в топ-3 городах – Киеве, Харькове и Львове. Доля наемных начинающих в этих городах почти одинакова. В целом опрошенные компании брали на работу начинающих в 20 украинских городах.
Самые популярные технические направления:
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