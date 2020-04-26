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Каждый третий украинец не пользуется финансовыми услугами - НБУ

Каждый третий украинец не пользуется финансовыми услугами - НБУ

В настоящее время каждый третий украинец не пользуется финансовыми услугами.

Об этом заявила директор департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталья Бондаренко во время презентации образовательного сериала “Цифровые деньги”.

“Каждый третий украинец на сегодняшний день не пользуется финансовыми услугами… Мы понимаем, что они стоят в стороне от идентификации себя на финансовом рынке, то есть они не интегрированы в финансовую экосистему, и это определенные вызовы и также для нас, потому что мы не можем защитить достойным образом, и это означает, что эти деньги не работают на страну, это тень”, – сказала Бондаренко.

Напомним, генеральный директор компании MasterCard в Украине Инга Андреева заявляла, что уровень финансовой инклюзии в стране – 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке рекомендовали украинцам меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.
  • Банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина.

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По материалам Finance.UA
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