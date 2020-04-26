Минюст опроверг три мифа о госрегистрации бизнеса после 28 апреля

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28 апреля 2020 г. вступил в силу Закон Украины № 361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», который предусматривает, в частности новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных собственниках (КБС) юридических лиц. В связи с этим в сети циркулирует ряд мифов, которые нуждаются в опровержении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Миф №1: необходимо срочно бежать к государственному регистратору для обновления информации о КБС, иначе на руководителя юридического лица будет наложен штраф.
Миф №2: необходимо каждый раз при обращении к госрегистратору подавать структуру собственности юридического лица, нотариально заверенные копии паспортов КБС и тому подобное.
Миф №3: с 28 апреля 2020 нужно подавать множество новых документов, в том числе таких, которые еще не утверждены, а при регистрации будут только отказы.
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