Минюст опроверг три мифа о госрегистрации бизнеса после 28 апреля

28 апреля 2020 г. вступил в силу Закон Украины № 361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», который предусматривает, в частности новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных собственниках (КБС) юридических лиц. В связи с этим в сети циркулирует ряд мифов, которые нуждаются в опровержении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Миф №1: необходимо срочно бежать к государственному регистратору для обновления информации о КБС, иначе на руководителя юридического лица будет наложен штраф.

В части обязательного предоставления информации о КБС нормы Закона начнут работать не 28 апреля 2020, а позже – с момента вступления в силу приказа Минфина об утверждении формы и содержании структуры собственности юридического лица. Трехмесячный срок для обновления информации о КБС начнет истекать только после вступления в силу такого приказа. К этому моменту государственные регистраторы проводят все регистрационные действия в обычном режиме.

Миф №2: необходимо каждый раз при обращении к госрегистратору подавать структуру собственности юридического лица, нотариально заверенные копии паспортов КБС и тому подобное.

Предоставлять дополнительные документы для регистрации изменений в сведения о юридическом лице требуется только в случае изменения информации о КБС . Во всех остальных случаях процедура регистрации остается без изменений.

Миф №3: с 28 апреля 2020 нужно подавать множество новых документов, в том числе таких, которые еще не утверждены, а при регистрации будут только отказы.

Пока представление государственному регистратору документов для установления сведений о КБС , в том числе и нотариально заверенных копий их паспортов, не требуется. По-прежнему пока достаточно заполнить необходимую информацию в соответствующем заявлении.

Справка Finance.ua:

Министерство юстиции Украины совместно с порталом электронных услуг Igov.org.UA запустило услугу государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности ( СПД ) и юридических лиц.