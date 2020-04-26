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ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений ставки в марте.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФРС.

ФРС рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверена, что экономика выдержала последние события и находится на пути достижения своих максимальных целей в сферах занятости и стабильности цен”, – говорится в заявлении регулятора.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет ожидать больше данных о состоянии экономики перед тем, как менять свою кредитно-монетарную политику.

Он также отметил, что во 2-м квартале 2020 года экономика США будет падать “беспрецедентными темпами”.

Отметим, что низкая ставка делает доступными кредиты и стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась на фоне пандемии коронавируса.

По материалам Економічна Правда
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