Apex готовит к выпуску дешевую версию спортивного электрокара AP-0 (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Британская марка Apex Motors представила полностью электрический спортивный автомобиль под названием AP-0, который увидит свет в конце 2022 года.
Apex, фирма, которая стоит за недавно раскрытым электрическим гиперкаром AP-0 стоимостью 150 000 фунтов стерлингов, в течение следующего десятилетия создаст ряд моделей, выйдя за рамки спортивных автомобилей и добавив в свой модельный ряд более практичные четырехместные автомобили.
Читайте также: Электрокар Cybertruck может держаться на воде – Маск
Фото: telegraf.com.ua
В то время как фирмой управляют находящиеся в Гонконге братья Джейсон и Гэри Ленг, ее проектная, инженерная и производственная база находится в Великобритании. AP-0 будет производиться на еще не построенном объекте в Уокинге, графство Суррей, который сможет производить 500 автомобилей в год с 2022 года.
Фото: telegraf.com.ua
Джейсон Йенг сказал, что Apex планирует открыть в Китае завод, который, вероятно, построит более доступный электрический спортивный автомобиль. Он отметил, что эта модель будет стоить менее 100 000 фунтов стерлингов, и, хотя она будет построена в Китае, она будет спроектирована в Великобритании с использованием той же платформы EV, что и AP-0.
Фото: telegraf.com.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Франция выделяет 20 млн евро, чтобы люди пересели на велосипеды во время карнтинаПозавчера, 23:50 - 977 10
Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса - СтепановПозавчера, 12:44 - 2033 4
Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка - КоболевПозавчера, 15:31 - 948 2
Минимальный уставный капитал банков уменьшат до 200 млн грнПозавчера, 20:02 - 529 2
Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудниковПозавчера, 13:23 - 587 2
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грнВчера, 10:27 - 50188
Где найти работу во время карантина: ТОП-4 отраслиВчера, 12:05 - 2950
Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)Вчера, 19:02 - 2439
Регионы с наибольшими доходами украинцевВчера, 09:21 - 1947
НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 млрдВчера, 11:15 - 1825
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Вчера, 15:10 - 210
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1122 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 3902 10
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1436
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2259 1