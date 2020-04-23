Электрокар Cybertruck может держаться на воде - Маск

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что размер автомобиля Cybertruck уменьшился приблизительно на три процента.

Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос пользователя соцсети о наибольшем изменении в электрокаре с момента его презентации.

«Уменьшение в размере приблизительно на 3%. Центральная линия станет более горизонтальной, и высота нижней части окна снизится », – написал Маск.

В другом твите основатель Tesla предположил, что салон электрокара Cybertruck может также уменьшиться на 1,5%, так как сейчас он все еще очень вместительный.

Маск также заявил, что автомобиль может некоторое время держаться на поверхности воды.