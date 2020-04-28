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OnePlus пришлось сократить большую часть сотрудников в Европе

OnePlus пришлось сократить большую часть сотрудников в Европе

Согласно сообщениям, китайский производитель смартфонов OnePlus принял решение серьезно сократить численность персонала, работающего на Европейском рынке. Несмотря на то, что за последние несколько лет OnePlus получил заметный рост на местном рынке, бренд также столкнулся с большими препятствиями на всей территории Европы, которые привели к необходимости провести «чистку».

Источники, близкие к OnePlus, сообщают, что сокращения были сделаны в итальянском и испанском отделениях еще прошлым летом, прежде чем они были полностью закрыты. Последние сокращения были сделаны в подразделениях во Франции, Германии и Великобритании, которые были уменьшены с 20 членов до 3. Все вышеперечисленные страны представляют пять крупнейших экономик Европейского Союза (включая Великобританию, когда она еще была членом ЕС).

В заявлении OnePlus говорится, что компания проводит привычную «стратегическую реструктуризацию в Европе». По словам одного из источников, сокращения не затронули отделения в Бельгии, Дании, Финляндии и Нидерландах – эти страны рассматриваются как перспективные. Некоторых сотрудников попросили переехать в Хельсинки, который может заменить Лондон в качестве новой европейской базы OnePlus.

К сожалению, время для развития бренда на новом для него рынке не самое благоприятное. Самыми заметными факторами являются пандемия коронавируса, и, соответственно, возросшие расходы. Ну, и, конечно, OnePlus также способствовала своим собственным неудачам переходом от флагманов за приемлемую цену к более премиальному сегменту.

На данный момент неизвестно, в каком направлении будет развиваться китайский бренд. Ждем дальнейших новостей и официальных сообщений от руководства компании.

По материалам internetua.com
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