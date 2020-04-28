Почти половина украинцев не удовлетворены уровнем доходов

Почти половина украинцев довольны своей работой и считают достаточными свои доходы, но негативно оценивают систему образования, уровень безопасности в стране и состояние экологии.

Об этом говорят результаты опроса Барометр счастья в Украине.



В релизе по результатам опроса отмечается, что в этом году интегральный показатель барометра составил 2,64 балла из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с прошлым годом (2,61 балла в предыдущем периоде).



Выше всего по пятибалльной шкале украинцы оценили текущую работу (3,36 балла), свою социальную жизнь (3,28 балла), общий опыт жизни в Украине (2,92 балла) и собственный уровень доходов (2,61 балла).



Ключевые цифры:

46% удовлетворены своей текущей работой;

55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен;

45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни.

Большинство опрошенных считают свой уровень доходов нормальным для одного человека, но для содержания детей или пожилых людей, или для осуществления крупных покупок его будет недостаточно.

Еще украинцам не хватает времени для ведения полноценной жизни после работы. 45% опрошенных оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно, 24% – положительно, тогда как 31% не удовлетворены качеством жизни в Украине.

Наибольший стресс у граждан вызывает экономическая ситуация в стране. На втором месте политическая неопределенность, на третьем – война на востоке.

В опросе приняли участие 703 респондента, которые оценили свой уровень жизни в Украине. 82% опрошенных – это жители Киева. 63% респондентов – люди в возрасте от 26 до 40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками – 55%.

Справка Finance.ua:

По результатам опроса компании Research & Branding Group, почти 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID -19 у них возникли новые проблемы.

Национальный банк Украины не ожидает существенного снижения покупательной способности украинцев ввиду возможного кризиса и рекомендует хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасом.

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