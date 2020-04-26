Малюська оценил прогресс судебной реформы в Украине

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Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что министерство участвует в точечных изменениях судебной системы, в частности в реформировании классического суда присяжных. Однако проработанной глобальной реформы судопроизводства в настоящее время нет.
Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи, касающейся роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики.
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“Мы активно участвуем в реформировании (судебной системы. – Ред.), но не в общей картинке, а в каких-то точечных… Мы понемногу проводим реформирование классического суда присяжных в Украине. Страна постоянно находится в процессе судебной реформы”, – отметил Малюська.
Он отметил, что на данный момент насущной проблемой является назначение судей, что судьи увольняются и в целом есть затягивание такого процесса.
“Широкой реформы… глобальной, пока, проработанной – нет. Есть идеи и планы, которые будут реализовываться в течение этого года, и лягут в основу сотрудничества Украины с МВФ”, – анонсировал министр.
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