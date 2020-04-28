Закон о финмониторинге: Как будут проводиться переводы из-за рубежа на валютный счет

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С 28 апреля 2020 года вступили в силу новые требования для проведения платежей согласно Закону Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Национальный банк подготовил ответы на самые актуальные вопросы по этому поводу: как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения?
Об этом говорится в разъяснении НБУ.
Разъяснение. Поскольку речь идет о валютном счете имеющегося и уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено.
Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.
Как можно будет получить перевод свифтом на карту.
Здесь речь идет о переводе средств в иностранной валюте, который производится со счета на счет. То есть это уже имеющиеся идентифицированные клиенты банка, у него уже есть информация об этих клиентах. Банк их изучил и понимает их обычные операции. Если банку такой перевод кажется необычным и у него возникнут вопросы – необходимо лишь объяснить банку суть операции.
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