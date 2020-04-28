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Закон о финмониторинге: Как будут проводиться переводы из-за рубежа на валютный счет

Закон о финмониторинге: Как будут проводиться переводы из-за рубежа на валютный счет

С 28 апреля 2020 года вступили в силу новые требования для проведения платежей согласно Закону Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Национальный банк подготовил ответы на самые актуальные вопросы по этому поводу: как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения?

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Разъяснение. Поскольку речь идет о валютном счете имеющегося и уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено.

Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

Как можно будет получить перевод свифтом на карту.

Здесь речь идет о переводе средств в иностранной валюте, который производится со счета на счет. То есть это уже имеющиеся идентифицированные клиенты банка, у него уже есть информация об этих клиентах. Банк их изучил и понимает их обычные операции. Если банку такой перевод кажется необычным и у него возникнут вопросы – необходимо лишь объяснить банку суть операции.

Справка Finance.ua:

  • Как отметила заместитель главы НБУ Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, ведь все клиенты банков уже идентифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.
По материалам Finance.UA
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