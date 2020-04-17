Мошенник заработал на туристах 250 тысяч гривен

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Правоохранители в столице разоблачили мошенника, который под предлогом оказания туристических услуг, завладел денежными средствами 18 граждан на общую сумму 250 тысяч гривен.
Об этом сообщает gorodkiev.com.ua
В течение 2019 года мошенник обманывал туристов, которые хотели поехать в Италию, Турцию и Египет. Естественно, их путешествия так и не состоялись. А вот аферист, вероятно, смог отдохнуть, пока его не задержали.
Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 90 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие в уголовном производстве продолжается.
Ранее сообщалось, в соцсети активно предлагают взять ваш аккаунт в аренду. За это владелец аккаунта получит от 1 тыс. грн в месяц до 2,7 тыс. грн за неделю. Но такой вид подработки – мошенничество, которое лишит вас личных средств.
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