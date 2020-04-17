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Новый вид мошенничества: в аренду берут страницу в соцсети

Новый вид мошенничества: в аренду берут страницу в соцсети

В соцсети активно предлагают взять ваш аккаунт в аренду. За это владелец аккаунта получит от 1 тыс. грн в месяц до 2,7 тыс. грн за неделю. Но такой вид подработки – мошенничество, которое лишит вас личных средств.

Журналист Вадим Рыбачук выяснил, как работает эта схема и почему она опасна. Он ответил на два рекламных объявления. В одном случае аренда происходила технически – через удаленный доступ к компьютеру, в другом – сразу попросили сбросить пароль и логин.

На вопрос, для чего им аккаунт, отвечали, что они арендуют аккаунты именно из Украины, потому что здесь дешевле реклама. Или за то, что в РФ есть налог на рекламу, а с украинских аккаунтов ее делать дешевле. По тем же причинам просят подвязать в рекламный кабинет свою платежную карту, на которую они (мошенники) якобы будут пересылать средства на рекламу в Фейсбуке и вознаграждение за аренду. И оплату обещают от 1000 гривен за месяц до 100 долларов за неделю.

Для чего действительно нужна аренда аккаунта?

В первую очередь, “арендаторы” поинтересовались, пользовался ли Вадим рекламным кабинетом в фб.

Очевидно, им нужно было понять, можно ли потенциального пользователя обмануть. Ибо кто пользовался, тот знает, что к каждому аккаунту в Фейсбуке по умолчанию привязан личный рекламный кабинет. Расчет за рекламу в Фейсбуке производится постфактум – сначала пользуетесь рекламой и по достижении определенной суммы или даты с вашей карты списываются средства. Если вы вовремя платите за рекламу и тратите много денег – растет лимит, на который можно пользоваться рекламой.

То есть, если вы подпишетесь на аренду аккаунта, первые разы вы можете даже получить какие-то мини-оплаты. Но очень быстро ожидайте долг перед Фейсбуком, или неожиданно списанной суммы с карты.

По материалам Газета по-Украински
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