Новый вид мошенничества: в аренду берут страницу в соцсети

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В соцсети активно предлагают взять ваш аккаунт в аренду. За это владелец аккаунта получит от 1 тыс. грн в месяц до 2,7 тыс. грн за неделю. Но такой вид подработки – мошенничество, которое лишит вас личных средств.
Журналист Вадим Рыбачук выяснил, как работает эта схема и почему она опасна. Он ответил на два рекламных объявления. В одном случае аренда происходила технически – через удаленный доступ к компьютеру, в другом – сразу попросили сбросить пароль и логин.
На вопрос, для чего им аккаунт, отвечали, что они арендуют аккаунты именно из Украины, потому что здесь дешевле реклама. Или за то, что в РФ есть налог на рекламу, а с украинских аккаунтов ее делать дешевле. По тем же причинам просят подвязать в рекламный кабинет свою платежную карту, на которую они (мошенники) якобы будут пересылать средства на рекламу в Фейсбуке и вознаграждение за аренду. И оплату обещают от 1000 гривен за месяц до 100 долларов за неделю.
Для чего действительно нужна аренда аккаунта?
В первую очередь, “арендаторы” поинтересовались, пользовался ли Вадим рекламным кабинетом в фб.
Очевидно, им нужно было понять, можно ли потенциального пользователя обмануть. Ибо кто пользовался, тот знает, что к каждому аккаунту в Фейсбуке по умолчанию привязан личный рекламный кабинет. Расчет за рекламу в Фейсбуке производится постфактум – сначала пользуетесь рекламой и по достижении определенной суммы или даты с вашей карты списываются средства. Если вы вовремя платите за рекламу и тратите много денег – растет лимит, на который можно пользоваться рекламой.
То есть, если вы подпишетесь на аренду аккаунта, первые разы вы можете даже получить какие-то мини-оплаты. Но очень быстро ожидайте долг перед Фейсбуком, или неожиданно списанной суммы с карты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие: сколько можно получитьВчера, 09:00 - 11169 10
В Укртранснафте отклонили предложение Витренко зарабатывать на хранении нефтиВчера, 10:45 - 1215 9
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 1445 6
Правительство готовит кредитную программу "Новые деньги" - ШмыгальВчера, 15:46 - 1263 6
НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкамВчера, 11:49 - 6605 6
ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие: сколько можно получитьВчера, 09:00 - 11169 10
Украинцы получат "президентскую" тысячу без задержки из-за выплатного периодаВчера, 11:11 - 7324 5
НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкамВчера, 11:49 - 6605 6
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:08 - 4205
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 3388 1
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 09:50 - 343
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Позавчера, 15:34 - 544
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 623
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2267 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 922