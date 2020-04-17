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Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособие

Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособие

Государственная служба занятости смягчила условия получения материальной помощи по безработице тем украинцам, которые уволились по собственному желанию.

Об этом сообщают в Государственном центре занятости.

“Социальная поддержка безработных усиливается. Так, граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина (начиная с 12.03.2020 года) по собственному желанию и стали на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного. То есть, на период карантина правило об отсрочке выплаты пособия по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет”, – говорится в сообщении.

Как это будет действовать на период карантина:

  • для лиц, уволившихся с работы по собственному желанию, не действуют требования по отсрочке выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней;
  • общая продолжительность выплат пособий по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней;
  • если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию именно в период карантина и уже зарегистрировался в службе занятости, не нужно подавать никаких дополнительных документов. Начисление пособия состоится автоматически.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин установил размер пособия по частичной безработице на период карантина. Размер пособия составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты.
  • ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие.

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По материалам Finance.UA
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