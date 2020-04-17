Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособие

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Государственная служба занятости смягчила условия получения материальной помощи по безработице тем украинцам, которые уволились по собственному желанию.
Об этом сообщают в Государственном центре занятости.
“Социальная поддержка безработных усиливается. Так, граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина (начиная с 12.03.2020 года) по собственному желанию и стали на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного. То есть, на период карантина правило об отсрочке выплаты пособия по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет”, – говорится в сообщении.
Как это будет действовать на период карантина:
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