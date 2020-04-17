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Правительство готовит кредитную программу "Новые деньги" - Шмыгаль

Правительство готовит кредитную программу "Новые деньги" - Шмыгаль

Кабинет министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов “Новые деньги”.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для кого: для людей, которые вернулись из-за границы, и тех, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе.

Что предусматривает программа:

  • это будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%;
  • также будет действовать отсрочка уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам.

Премьер уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово представить ее на следующей неделе.

В свою очередь в Минфине сообщили о расширении программы Доступных кредитов 5-7-9%:

  • подняли кредитный лимит до 3 млн грн;
  • расширили круг потенциальных участников;
  • дополнили цели, на которые предприниматели могут использовать заем по программе: пополнение оборотных средств, развитие, рефинансирование старых кредитов.


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине запустят кредитные программы, в том числе ипотечные, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну.
  • Также президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. Первым этапом государственной программы “Возвращайся и оставайся” должны стать доступные кредиты для собственного дела.
По материалам Finance.UA
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