Правительство готовит кредитную программу "Новые деньги" - Шмыгаль

Кабинет министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов “Новые деньги”.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для кого: для людей, которые вернулись из-за границы, и тех, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе.

Что предусматривает программа:

это будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%;

также будет действовать отсрочка уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам.

Премьер уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово представить ее на следующей неделе.

В свою очередь в Минфине сообщили о расширении программы Доступных кредитов 5-7-9%:

подняли кредитный лимит до 3 млн грн;

расширили круг потенциальных участников;

дополнили цели, на которые предприниматели могут использовать заем по программе: пополнение оборотных средств, развитие, рефинансирование старых кредитов.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине запустят кредитные программы, в том числе ипотечные, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну.