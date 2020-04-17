Нацбанк ожидает к концу года снижения учетной ставки до 7%

Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

Об этом сообщили в НБУ на пресс-брифинге касательно решения по монетарной политики.

“Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут более существенно давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас”, – сообщили в Нацбанке.

Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет принимать во внимание:

ход переговоров с МВФ ,

, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мер,

антикризисные меры правительств и центральных банков других стран.

Напомним, сегодня, 23 апреля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.

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