Уникальный кризис: к чему готовиться украинцам

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“Мир кардинально изменился за последних три месяца… Сценарий пандемии рассматривался как вероятный в предыдущих обсуждениях экономической политики, но никто из нас не имел осмысленного понимания того, как это будет выглядеть в реальности и что это будет означать для экономики. Теперь мы сталкиваемся с мрачной реальностью…”. Так прокомментировала новый прогноз для мировой экономики Международного валютного фонда одна из его авторов, американский экономист Гита Гопинат.
МВФ констатирует: экономический кризис, разразившийся вследствие пандемии коронавируса COVID-19, не похож ни на один из предыдущих. Его уникальность обусловлена тем, что государства фактически добровольно пошли на остановку экономической активности, чтобы сдержать распространение опасного заболевания.
“Во время обычных кризисов политики пытаются стимулировать экономическую активность, поощряя совокупный спрос, насколько это возможно. Но на этот раз кризис в значительной степени стал следствием вынужденных сдерживающих мер. Это делает стимулирующую деятельность более сложной и нежелательной, по крайней мере для наиболее пострадавших секторов”, – говорится в докладе МВФ.
Этот фактор, а также то обстоятельство, что кризис больше всего затронул медицинскую сферу и сферу человеческого капитала, делают нынешний кризис намного более опасным и непредсказуемым, чем другие значительные кризисы, с которыми мир сталкивался за последнее столетие. В МВФ полагают, что этот кризис будет намного более разрушительным, чем глобальный кризис 2008-2009 годов. А если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию, то экономика пострадает, может, даже сильнее, чем во времена “Великой депрессии”. Недаром МВФ уже назвал нынешний кризис “Великим локдауном” (локдаун – в значении “ограничительные меры”, “карантин”).
Еще одной отличительной особенностью нынешнего кризиса считается его непредсказуемость. Никто до сих пор не может точно сказать, как долго продлится локдаун и как быстро страны смогут вернуться к обычному рабочему ритму. Прогноз МВФ предполагает два сценария развития событий: оптимистический, который вступит в силу, если карантинные ограничения закончатся в первой половине 2020 года, и пессимистический – если они продлятся дольше.
Однако даже оптимистический сценарий несет многим странам мало приятного. “Великий локдаун сократит глобальный рост драматически”, – предупреждают в МВФ.
Согласно оптимистичному варианту прогноза, мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%. Однако степень падения в разных странах будет не одинаковой. Больше других пострадают развитые экономики. Сокращение ВВП в них составит в среднем 6,1%. В то же время развивающиеся страны “упадут” только на 1%.
Прогноз МВФ для отдельных регионов и групп стран выглядит следующим образом:
Гита Гопинат отмечает: впервые со времен “Великой депрессии” в рецессии находятся как страны с развитой экономикой, так и развивающиеся. Сокращение доходов на душу населения прогнозируется более чем в 170 странах.
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