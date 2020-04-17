Милованов назвал главные риски для Украины

Риски во время кризиса являются более не экономическими, а политическими.

Об этом заявил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики во время онлайн-марафона “Экономическая неделя”.

По его словам, основными рисками являются:

первый риск – будет ли транш от МВФ ;

второй – будет ли принят соответствующий бюджет;

третий – развитие дальнейших политических событий.

“Если не будет политических рисков, то можно ожидать, что фундаментальные макроэкономические факторы будут находиться в нормальном состоянии, девальвации гривны не будет и учетная ставка будет уменьшаться. Но это все при условии, что будет транш от МВФ, соответствующее поведение Министерства финансов и правительства, а также все программы, связанные с Евросоюзом и Всемирным банком”, – спрогнозировал он.

Милованов отмечает, если вышеуказанные факторы будут отсутствовать, а политическая неопределенность приведет к тому, что Украина не получит деньги от МВФ, то Украина кризис тоже преодолеет, но с гораздо худшими условиями.

“Самая большая угроза для макроустойчивости нас ждет в сентябре. Там есть большие выплаты по внешним долгам. В целом за этот год Украина должна выплатить по внешним долгам около 4-5 млрд долл. США. Эти деньги также есть в резервах, но это уже угроза для курса и повышение вероятности роста цен”, – говорит Милованов.