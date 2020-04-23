Как правильно декларировать ценные бумаги

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При заполнении электронной декларации важно правильно указать информацию о наличии ценных бумаг.
Об этом говорится в разъяснении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В декларации указываются только ценные бумаги, которые принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода. Если ценные бумаги субъекта декларирования или члена его семьи переданы в управление другому лицу, дополнительно указываются сведения о таком лице.
К ценным бумагам относятся:
Этот перечень не является исчерпывающим, в форме декларации можно выбрать вариант «Другой вид» ценных бумаг и указать, какой именно.
В каком разделе декларации следует указывать акции, которые принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи:
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