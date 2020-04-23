Как правильно декларировать ценные бумаги

При заполнении электронной декларации важно правильно указать информацию о наличии ценных бумаг.

Об этом говорится в разъяснении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации указываются только ценные бумаги, которые принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода. Если ценные бумаги субъекта декларирования или члена его семьи переданы в управление другому лицу, дополнительно указываются сведения о таком лице.

К ценным бумагам относятся:

акции;

долговые ценные бумаги (облигации предприятий, государственные облигации Украины, облигации местных займов, казначейские обязательства Украины, сберегательные (депозитные) сертификаты, векселя,

облигации международных финансовых организаций, облигации Фонда гарантирования вкладов физических лиц);

чеки;

инвестиционные сертификаты;

ипотечные ценные бумаги (ипотечные облигации, ипотечные сертификаты, залоговые);

производные ценные бумаги (деривативы);

приватизационные ценные бумаги (ваучеры и др);

товарораспорядительные ценные бумаги.

Этот перечень не является исчерпывающим, в форме декларации можно выбрать вариант «Другой вид» ценных бумаг и указать, какой именно.

В каком разделе декларации следует указывать акции, которые принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи:

акции указываются в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации и не указаны в разделах 5 «движимое имущество (кроме транспортных средств)» и 8 «Корпоративные права».

Справка Finance.ua:

Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации.

Для целей декларирования под транспортными средствами понимается широкий спектр средств, которые не ограничиваются автотранспортными средствами, а включают другие самоходные машины и механизмы.

В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила видеоурок о том, как заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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