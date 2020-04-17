Что ждать от курса на этой неделе?

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На межбанке гривна продолжает стабилизироваться возле отметки в 27 гривен за доллар. За прошлую неделю курс гривны был в узком диапазоне 27.0-27.2.
Как объясняет Максим Пархоменко, аналитик Альпари, за счет активизации продавцов мы видим, что паника ушла с рынка и участники больше не горят желанием покупать валюту, опасаясь кризиса. За счет этого и стабилизируется ситуация на наличном рынке.
“Валюты хватает – это выражается в разнице между покупкой и продажей, если пару недель назад разница между ними была на уровне в 50 копеек, то сейчас спред не более 15 копеек. Это говорит о том, что рынок наполнен, а спрос и предложение стабилизированы”, – отмечает эксперт.
С его слов, из-за этого ожидать стремительных изменений цен на гривну не стоит.
“В ближайшее время будет удерживаться отметка в 27 гривен за доллар. После транша от МВФ гривна может укрепиться до более низких отметок”, – прогнозирует Пархоменко.
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