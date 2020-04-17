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Американская экономика восстановится через несколько месяцев — Минфин США

Американская экономика восстановится через несколько месяцев — Минфин США

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика оправится от пандемии коронавируса через несколько месяцев.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала CNN.

На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к “сильным показателям”, которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил: “Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы”.

По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестирований и разработка лекарств.

Мнучин добавил, что Соединенные Штаты “ожидают невероятных прорывов” по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины уйдет “чуть больше времени”.

При этом он ожидает большого скачка экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.

По материалам Економічна Правда
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