Авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов прибыли из-за пандемии - прогноз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Доходы от авиационных пассажирских перевозок в 2020 году уменьшатся на 314 млрд долларов и будут вдвое меньше, чем планировалось еще в прошлом году.
Об этом сообщают мировые авиаэксперты из Международной ассоциации воздушного пространства (IATA).
В целом в мире из-за коронавируса прекратили свою работу 64 авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки. Венгерская компания Wizz Air заявила о том, что сокращает 19% своего штата. Речь идет о пилотах, бортпроводниках, офисных работниках, высшем менеджменте.
Немецкая Lufthansa объявила, что временно прекращает работу своего лоукостера. Компания Ryanair может не работать больше, чем полгода. Однако высшее руководство лоукостера заявило, что может себе такое позволить, ведь не имеет долгов и имеет хорошие прибыли за предыдущие периоды активной работы – до 4 млрд долларов.
В целом, по информации IATA, европейские авиаперевозчики имеют возможности простаивать на земле и не выполнять различные пассажирские рейсы два месяца, однако есть и такие, к которых запас времени значительно меньше – до двух недель. Дольше всего могут себе такое позволить компании-лоукостеры. Они могут не выполнять полеты от 4 до 6 месяцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 5796 9
Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдумеВчера, 19:00 - 2033 8
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам2 ч. назад - 2032 6
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн4 ч. назад - 2638 6
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckВчера, 22:38 - 420 3
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"Вчера, 16:01 - 5796 9
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 5411 1
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн4 ч. назад - 2638 6
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 2564
За какие нарушения по ЕСВ не будут штрафоватьВчера, 17:01 - 2388
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников4 ч. назад - 71
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 706 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 454
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1878
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10611 1