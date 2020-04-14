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Авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов прибыли из-за пандемии - прогноз

Авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов прибыли из-за пандемии - прогноз

Доходы от авиационных пассажирских перевозок в 2020 году уменьшатся на 314 млрд долларов и будут вдвое меньше, чем планировалось еще в прошлом году.

Об этом сообщают мировые авиаэксперты из Международной ассоциации воздушного пространства (IATA).

В целом в мире из-за коронавируса прекратили свою работу 64 авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки. Венгерская компания Wizz Air заявила о том, что сокращает 19% своего штата. Речь идет о пилотах, бортпроводниках, офисных работниках, высшем менеджменте.

Немецкая Lufthansa объявила, что временно прекращает работу своего лоукостера. Компания Ryanair может не работать больше, чем полгода. Однако высшее руководство лоукостера заявило, что может себе такое позволить, ведь не имеет долгов и имеет хорошие прибыли за предыдущие периоды активной работы – до 4 млрд долларов.

В целом, по информации IATA, европейские авиаперевозчики имеют возможности простаивать на земле и не выполнять различные пассажирские рейсы два месяца, однако есть и такие, к которых запас времени значительно меньше – до двух недель. Дольше всего могут себе такое позволить компании-лоукостеры. Они могут не выполнять полеты от 4 до 6 месяцев.

По материалам Урядовый курьер
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