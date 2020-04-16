Поддержка бизнеса в мире в период карантина

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Правительство Украины принимает меры для поддержки бизнеса во время карантина. Так, на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года действует запрет на выселение арендаторов жилья за неуплату коммунальных услуг и не начисляются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг и другие.
Украина. Ограничения, введенные на территории Украины в целом и отдельных городах или областях из-за карантина, не зависят от воли арендаторов. Это означает, что они не должны платить арендную плату, если работа их заведений в арендованных помещениях временно/полностью приостановлена /запрещена с учетом специфики их деятельности.
Если ваша деятельность на время карантина значится в списке запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ не платить арендную плату удастся только по договоренности сторон.
Нидерланды. Большинство арендодателей отказываются от арендной платы и предоставляют “арендные каникулы”, чтобы обеспечить финансовую устойчивость своих арендаторов и сохранение стоимости их портфелей. Правительство страны рассматривает возможность отмены некоторых карантинных мероприятий в конце апреля.
Австрия. Большинство арендодателей не получили арендную плату за последние несколько недель, и все больше арендаторов сообщают о неготовности производить оплату. Арендодатели, не получающие дохода, обсуждают с банками свои кредитные обязательства и свое финансовое положение. Правительство покрывает выплаты части зарплат (для наиболее уязвимых предприятий) – около 80% в зависимости от уровня доходов. К счастью, в Австрии стабилизируется количество случаев Covid-19, в результате чего правительство постепенно снимает ограничения для работы некоторых непродовольственных магазинов.
Польша. Правительство ввело в действие новое постановление, согласно которому с 13 марта “временно прекращается” действие всех договоров аренды, заключенных на площади от 2000 кв. м в торговых центрах. Это означает, что все договорные обязательства недействительны, а арендаторы не должны платить арендную плату или плату за услуги до окончания карантина.
Франция. Большинство арендаторов во Франции информируют своих арендодателей о невозможности выполнения договорных обязательств по аренде в ближайшие месяцы.
ОАЭ. Большинство владельцев ТРЦ приняли собственные индивидуальные тарифные пакеты, признавая, что “универсальная” стратегия не сохранит бизнеса ритейлеров и арендодателей. В ближайшем будущем все магазины товаров не первой необходимости будут закрыты, а в случае нарушения каких-либо правил изоляции будут применены строгие штрафные санкции.
Страны Балтии. Большинство арендодателей распределяют своих арендаторов по различным группам, потому что у каждого ритейлера есть свои собственные уникальные бизнес-модели, трудности, потребности; и принимают решение по отдельным группам в индивидуальном порядке.
Германия. Государственная поддержка выражается в упрощенном доступе к кредитам для малого и среднего бизнеса, а также предоставляются кредиты для крупных компаний, налоговые льготы и продолжается обсуждение финансирования 67% зарплаты в течение следующих 12 месяцев.
Великобритания. Правительство предусмотрело финансовые пакеты для поддержки экономики и защиты уязвимых предприятий малого и среднего бизнеса. Предоставляется финансовая поддержка в виде бизнес-кредитов и грантов, освобождение от уплаты НДС до конца июня и льготы для ритейлеров на 12 месяцев. Государственная поддержка, в частности, для самозанятых – выплаты 80% от заработной платы и заморозка ипотечных платежей на 3 месяца станет огромным подмпорьем для розничной торговли.
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