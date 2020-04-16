Поддержка бизнеса в мире в период карантина

Правительство Украины принимает меры для поддержки бизнеса во время карантина. Так, на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года действует запрет на выселение арендаторов жилья за неуплату коммунальных услуг и не начисляются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг и другие.

Украина. Ограничения, введенные на территории Украины в целом и отдельных городах или областях из-за карантина, не зависят от воли арендаторов. Это означает, что они не должны платить арендную плату, если работа их заведений в арендованных помещениях временно/полностью приостановлена ​/запрещена с учетом специфики их деятельности.

Если ваша деятельность на время карантина значится в списке запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ не платить арендную плату удастся только по договоренности сторон.

Нидерланды. Большинство арендодателей отказываются от арендной платы и предоставляют “арендные каникулы”, чтобы обеспечить финансовую устойчивость своих арендаторов и сохранение стоимости их портфелей. Правительство страны рассматривает возможность отмены некоторых карантинных мероприятий в конце апреля.

Австрия. Большинство арендодателей не получили арендную плату за последние несколько недель, и все больше арендаторов сообщают о неготовности производить оплату. Арендодатели, не получающие дохода, обсуждают с банками свои кредитные обязательства и свое финансовое положение. Правительство покрывает выплаты части зарплат (для наиболее уязвимых предприятий) – около 80% в зависимости от уровня доходов. К счастью, в Австрии стабилизируется количество случаев Covid-19, в результате чего правительство постепенно снимает ограничения для работы некоторых непродовольственных магазинов.

Польша. Правительство ввело в действие новое постановление, согласно которому с 13 марта “временно прекращается” действие всех договоров аренды, заключенных на площади от 2000 кв. м в торговых центрах. Это означает, что все договорные обязательства недействительны, а арендаторы не должны платить арендную плату или плату за услуги до окончания карантина.

Франция. Большинство арендаторов во Франции информируют своих арендодателей о невозможности выполнения договорных обязательств по аренде в ближайшие месяцы.

ОАЭ. Большинство владельцев ТРЦ приняли собственные индивидуальные тарифные пакеты, признавая, что “универсальная” стратегия не сохранит бизнеса ритейлеров и арендодателей. В ближайшем будущем все магазины товаров не первой необходимости будут закрыты, а в случае нарушения каких-либо правил изоляции будут применены строгие штрафные санкции.

Страны Балтии. Большинство арендодателей распределяют своих арендаторов по различным группам, потому что у каждого ритейлера есть свои собственные уникальные бизнес-модели, трудности, потребности; и принимают решение по отдельным группам в индивидуальном порядке.

Германия. Государственная поддержка выражается в упрощенном доступе к кредитам для малого и среднего бизнеса, а также предоставляются кредиты для крупных компаний, налоговые льготы и продолжается обсуждение финансирования 67% зарплаты в течение следующих 12 месяцев.

Великобритания. Правительство предусмотрело финансовые пакеты для поддержки экономики и защиты уязвимых предприятий малого и среднего бизнеса. Предоставляется финансовая поддержка в виде бизнес-кредитов и грантов, освобождение от уплаты НДС до конца июня и льготы для ритейлеров на 12 месяцев. Государственная поддержка, в частности, для самозанятых – выплаты 80% от заработной платы и заморозка ипотечных платежей на 3 месяца станет огромным подмпорьем для розничной торговли.

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