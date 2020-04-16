Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛ

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Заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банке призывает Фонд гарантирования вкладов на своей странице в FACEBOOK.
Как это сделать. Убедитесь, что средства, которые вы держите в банке, не превышают гарантированную сумму (200 тыс. грн). Если речь идет о депозите, сумма вклада + % должны быть в пределах 200 тыс. грн.
С 2012 года около 2 млн вкладчиков получили от Фонда гарантированное возмещение на общую сумму почти 90 млрд грн.
Если вклад превышает гарантированную сумму.
Как обезопасить средства свыше гарантированной суммы.
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