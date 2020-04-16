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Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛ

Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛ

Заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банке призывает Фонд гарантирования вкладов на своей странице в FACEBOOK.

Как это сделать. Убедитесь, что средства, которые вы держите в банке, не превышают гарантированную сумму (200 тыс. грн). Если речь идет о депозите, сумма вклада + % должны быть в пределах 200 тыс. грн.

С 2012 года около 2 млн вкладчиков получили от Фонда гарантированное возмещение на общую сумму почти 90 млрд грн.

Если вклад превышает гарантированную сумму.

  • Средства физлиц и ФЛП в одном банке возмещаются Фондом в пределах гарантированной суммы независимо от количества счетов. Если ваш вклад в банке превышал 200 тыс. грн, чтобы получить средства свыше гарантированной суммы после решения о ликвидации банка нужно подать кредиторские требования.
  • Эта сумма будет включена в 4-ю очередь погашения кредиторских требований к банку. Выплаты кредиторам четвертой очереди не гарантированы. Они производятся исключительно за счет средств от продажи активов банка. Сумма поступлений от реализации зависит от качества активов банка.

Как обезопасить средства свыше гарантированной суммы.

  • Воспользуйтесь правилом диверсификации. Вы можете открыть счета в нескольких банках и на каждом из них держать средства в пределах гарантированной суммы возмещения. Таким образом, каждый счет будет подпадать под 100% гарантию Фонда.
  • Можно диверсифицировать риски, связанные с курсовыми колебаниями, держа несколько вкладов в разных валютах. Но в таком случае помните, что возмещение средств в иностранной валюте осуществляется в гривневом эквиваленте.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.
  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
  • Также ранее Фонд разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

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По материалам Finance.UA
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