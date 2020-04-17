В каких банках получают выплаты украинские пенсионеры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 апреля в Украине 66,4%, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.
В каких банках получают пенсионные выплаты:
Напомним, в ближайшие дни начнутся инициированные Президентом Украины выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривен пенсионерам и другим незащищенным слоям населения.
Как ее получить:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - экспертВчера, 03:59 - 4011 13
Что будет с ценами на жилье в Украине после карантина: прогнозы экспертаВчера, 11:45 - 6632 12
Как долго украинцы протянут без денегВчера, 15:03 - 91256 9
Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконныйВчера, 11:01 - 26067 3
Apple раскрыла данные о передвижениях украинцев во время пандемииВчера, 00:19 - 1712 1
Как долго украинцы протянут без денегВчера, 15:03 - 91256 9
Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконныйВчера, 11:01 - 26067 3
Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛВчера, 11:31 - 6703 1
Что будет с ценами на жилье в Украине после карантина: прогнозы экспертаВчера, 11:45 - 6632 12
Экономия в кризисВчера, 12:10 - 6298 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 318
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1325 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 642
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2144
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 11764 1