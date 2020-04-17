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В каких банках получают выплаты украинские пенсионеры

В каких банках получают выплаты украинские пенсионеры

По состоянию на 1 апреля в Украине 66,4%, или 7,5 млн пенсионеров получают выплаты через банки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

В каких банках получают пенсионные выплаты:

  • ПАО КБ “ПриватБанк” – 51,5%;
  • АО Ощадбанк – 37,4%;

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  • ПАО “Райффайзен Банк Аваль” – 4,9%;
  • другие банки – 6,2%.

Напомним, в ближайшие дни начнутся инициированные Президентом Украины выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривен пенсионерам и другим незащищенным слоям населения.

Как ее получить:

  • пенсионерам, получающим пенсии на банковские карты, единовременное пособие в размере 1000 гривен будет зачислено автоматически;
  • тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2020 г. в нашей стране насчитывалось 11,3 млн человек, получающих от государства пенсионные выплаты.
  • Индексация пенсий на 11%, которая состоится в мае, коснется 6,9 млн украинцев, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По материалам Finance.UA
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